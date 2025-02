Tiro La gara d’esordio vale due ori e tre bronzi

Nella prima prova del campionato regionale di tiro a segno ottengono ottimi risultati gli atleti granata: il bilancio è di due ori e tre bronzi.

A Bondeno, in provincia di Ferrara, la competizione ha visto il gruppo sportivo del Tiro a Segno di Reggio presentarsi in pedana con una nutrita compagine di tiratori in tutte le categorie e ben due tiratori reggiani porsi subito ai vertici delle classifiche.

Tutti i primi posti: Andrea Flocca torna alle competizioni cogliendo la vittoria nella pistola ad aria compressa Junior uomini con 549 punti, con un deciso distacco rispetto al secondo classificato.

Alessandra Benassi, la sola carabina tra le fila reggiane, stampa un ottimo 587.0 dopo una gara con suspence per un problema al bersaglio elettronico, confermando il trend di crescita di fine 2024.

Tra i ragazzi nella pistola fanno assolutamente ben sperare le più giovani atlete del gruppo. Emma Pezzi alla prima gara sui 60 colpi realizza una prestazione di rilievo, posizionandosi al terzo posto nella categoria.

Rebecca Paternò Castello si presenta nella categoria Allievi con un bronzo e tante aspettative di crescita, dimostrando bravura e determinazione.

Eva Pataridze e Roberto Paternò Castello chiudono una gara in altalena al quarto posto e sesto posto nei rispettivi gruppi.

Gli altri risultati. Nella pistola a 10 metri uomini, master – una categoria particolarmente combattuta – guida il drappello reggiano Luca Bigi, che si piazzato al terzo posto a soli sei punti dal primo classificato.

Tra i Senior gruppo B, Alessandro Cucci si tiene nelle immediate vicinanze dei competitor felsinei in ottica campionati italiani. La coach Debora Piumi commenta così le prove ferraresi d’esordio: "Ad inizio stagione, Andrea Flocca e Emma Pezzi hanno realizzato prestazioni convincenti e significative del modo in cui interpretano questa disciplina. In particolare, sono felice del rientro di Andrea a questo livello dopo uno stop forzato di qualche mese".

"La prima regionale – aggiunge Piumi – è sempre una gara particolare da gestire; Bondeno mi ha dato delle indicazioni interessanti e importanti su cui lavoreremo in Sezione per il proseguimento della stagione e per essere presenti là dove conta".