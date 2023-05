Reggio Emilia, tirocinio di sette anni a 250 euro al mese: “Voglio un lavoro vero”

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 1 maggio 2023 – Quale emancipazione può dare un tirocinio che si protrae per sette anni, sempre con una retribuzione di 250 euro al mese, senza contributi previdenziali, né coperture in caso di malattia? E quali competenze si possono acquisire se in sette anni non è riconosciuto al tirocinante alcun avanzamento di mansione? Quanto si fa sottile, a queste condizioni, il confine tra tirocinio formativo e sfruttamento del lavoro? La risposta sembra scontata.

Federica Montagna insieme alla madre Maria Rosaria

Ma se il lavoratore in questione è una persona con disabilità? Resta altrettanto scontata? Non proprio. In questo caso sembra che la questione possa assumere una luce diversa. Federica Montagna, infatti, si è rivolta a un avvocato per cercare di affermare il suo diritto a una retribuzione degna e a una vita il più possibile autonoma. "Perché devo essere condannata a vivere in eterno in casa con i miei, se posso lavorare?". Questa è la domanda che la assilla, che ripete più spesso quando la si incontra. I genitori sono dalla sua parte, consapevoli che costruire il "dopo di noi" senza badare al "durante noi" è come costruire una casa partendo dal tetto anziché dalle fondamenta.

Federica ha 31 anni ed è una ragazza autistica ad alto funzionamento, il che significa che il disturbo col quale convive non è grave. Ha conseguito il diploma in grafica industriale e ha la patente di guida. Una volta familiarizzato con la strada da percorrere, guida da sola sebbene non per lunghi tragitti.

Gestisce una pagina Instagram intitolata "Autismo e lavoro: cambiamo la legge 68 del ’99", con la quale porta avanti la sua battaglia per un’occupazione equamente retribuita . La sua (dis)avventura professionale inizia a giugno del 2011, quando, a 20 anni, si iscrive al collocamento mirato. Da allora inizia via via a lavorare all’asilo comunale di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, il paese nel quale risiede. Per i primi anni si tratta di un’attività di pochi giorni a settimana, alternata alla frequenza al centro diurno. A un certo punto, però, questa attività diventa un impiego. Il primo vero contratto da tirocinante parte il 15 settembre del 2014. L’ultimo scadrà il 17 giugno del 2021.

È allora che Federica, ormai diventata trentenne, decide di dire basta col tirocinio all’asilo comunale perché stanca di guadagnare così poco e di non potersi costruire alcuna autonomia. Formalmente il suo percorso formativo inizia come "addetto alle pulizie" – questa la qualifica riportata nel primo contratto – e finisce come "addetto alla preparazione e alla cottura di cibi", in mensa.

"Di fatto – sostiene lei – le mie mansioni non sono mai davvero cambiate: in mensa lavavo i piatti e sparecchiavo". Neppure la sua retribuzione mensile è mai cambiata: in busta paga, come detto, sempre 250 euro per un impiego a tempo parziale orizzontale. "Lavoravo dal lunedì al venerdì per quattro ore al giorno, sempre al mattino", spiega. Da qui gli interrogativi: anche tralasciando il periodo iniziale, quello tra il 2011 e il 2014, come è possibile che un tirocinio duri sette anni? Carte alla mano, dal 2014 al 2021 le proroghe sono state ben quattro. Perché Federica non è stata assunta con un vero contratto, visto che il lavoro non mancava? La ragazza e la famiglia assicurano di a ver chiesto più volte un contratto vero, soprattutto negli ultimi anni.

"All’inizio – ammette Maria Rosaria, madre di Federica – mi bastava vedere mia figlia uscire di casa e andare a lavorare come qualunque altro ragazzo della sua età. Poi, col passare del tempo, ci siamo chiesti perché continuassero a farla lavorare a quelle condizioni e abbiamo chiesto che il suo lavoro fosse riconosciuto. Le risposte? Ci dicevano che eravamo fortunati, che di lavoro in giro non ce n’era".

Perché, infine, una retribuzione così misera? Riformulando le domande di cui sopra, qual è il confine tra inclusione e sfruttamento della disabilità? A dare alcune risposte è Laura Andrao, la legale esperta proprio in tutela delle disabilità che sta seguendo Federica. "Questo percorso è stato costruito sulla base della legge 68 del 1999 – la stessa legge alla quale, non a caso, fa riferimento la pagina Instagram di Federica –, una legge che andrebbe completamente superata perché prevede inserimenti socio-occupazionali, non veri tirocini, retribuiti con cifre del tutto inadeguate a fronte del lavoro che viene svolto dalla persona con disabilità e senza che il datore di lavoro abbia vincoli cogenti per assumere". "No – risponde Andrao –, così non si fa inclusione, in questo modo si finisce col mascherare come inclusiva una situazione che è più vicina allo sfruttamento. Il mio obiettivo, ora, è di otte nere che sia predisposto per Federica un vero progetto per la vita autonoma".

Carlo Perucchetti, sindaco di Sant’Ilario, ribadisce e fa ribadire dalla segreteria che il Comune si è semplicemente reso disponibile a ospitare, tramite il suo asilo, "un progetto di tirocinio formativo predisposto anni fa dall’Ausl (l’azienda sanitaria, ndr ) per l’inclusione, l’autonomia e la riabilitazione di una persona con disabilità, secondo le norme di legge" e senza che all’amministrazione comunale possano essere "addossate altre responsabilità". Quei 250 euro sono corrisposti dall’Ausl, non dal Comune. È Barbara Gilioli, direttrice del distretto Ausl di Montecchio, a spiegare: "Questo tirocinio è finalizzato a far acquisire a Federica la consapevolezza delle proprie capacità e possibilità, non l’autonomia economica. Il percorso della ragazza, in questi anni, si è evoluto e ora siamo in contatto con il suo avvocato per predisporre un progetto di vita autonoma. Federica ha il nostro supporto". Resta da capire che cosa sarebbe successo se a giugno del 2021 Fede rica e la sua famiglia non avessero deciso di dire basta con quel tirocinio e di rivolgersi ad un legale.