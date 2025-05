Titolare della tabaccheria rapinata dalla banda. Uno dei malviventi perde il ’bottino’ per strada

Non si fermano le indagini dei carabinieri per individuare la gang che la scorsa settimana ha commesso due rapine fotocopia ai danni di esercenti in Val d’Enza. E a margine emerge un dettaglio che confermerebbe il fatto che non si tratti di delinquenti di alto profilo, sia pur altrettanto pericolosi e privi di scrupoli.

Nell’aggressione della sera di giovedì 8 alla titolare della tabaccheria di via Rivasi, a Cavriago, l’uomo che ha agguantato la borsa della vittima ha perso il denaro mentre scappava. La banda - composta probabilmente da tre uomini - ha aspettato che l’esercente chiudesse la tabaccheria ed uscisse con l’incasso. La rapina è scattata quando la donna è entrata nella propria vettura: le è stato spaccato un finestrino e presa la borsa con i soldi. Ma nella rapidissima fuga, il denaro è uscito della borsa con il rapinatore che non ha voluto rischiare di fermarsi a raccoglierlo.

Situazione diversa a Bibbiano, dove la banda - che si sposterebbe su una Ibiza bianca - poche ore prima era riuscita a portare via la borsa a Daniela Bosi, proprietaria del Nonna Rosa Caffè. Il modus operandi è simile, tra l’altro a quello di alcune rapine commesse da malviventi ancora ignoti nel giro di pochi mesi nel reggiano.