Titoli cult per la stagione del Musical Si parte con ’Il Marchese del Grillo’

di Stella Bonfrisco

Torna la Stagione di Musical al TeatroValli, con alcuni tra i titoli cult del teatro e cinema musicali, interpretati dalle più conosciute compagnie italiane, portando sul palco colori, gioia, danze e colonne sonore che tutti sanno cantare . In stagione, alcuni tra i titoli più amati del cinema: Il "Marchese del Grillo", dal film del 1981 di Mario Monicelli con Alberto Sordi protagonista; "Cats", che è stato ripetutamente sullo schermo, dal film del 1998 alla più recente versione del 2019; "Billy Elliot", dal celebre e omonimo film campione di incassi del 2000; "Fame Saranno Famosi", famosissimo film (e serie televisiva) degli anni Ottanta che ha appassionato intere generazioni. Ad esibirsi, la compagnia PeepArrow, guidata dal regista pluripremiato Massimo Romeo Piparo, che porta sul palco tre dei quattro titoli: il classico "Il Marchese del Grillo", il magico "Cats", il commovente "Billy Elliot". Apertura di cartellone affidata al talento di Max Giusti con "Il Marchese del Grillo", per uno spettacolo, scandito da battute e aforismi memorabili, che è un mix vincente di ironia e sarcasmo, con le musiche originali composte da Emanuele Friello, le ricche scenografie di Teresa Caruso e con un grande cast di oltre 30 artisti (1 e 2 dicembre alle 20,30, il 3 alle 15,30). "Cats" è il musical per eccellenza, il titolo che ha cambiato la storia di questo genere di spettacolo, con musiche, che saranno eseguite dal vivo, di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot: per la prima volta è ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica ‘discarica’ di opere d’arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo (29 febbraio,1 e 2 marzo alle 20,30, il 3 alle 15,30). "Io non voglio una qualunque adolescenza. Io voglio diventare un ballerino!": arriva sul palcoscenico il sogno di "Billy Elliot", titolo amatissimo, che racconta la vicenda di Billy, ragazzo pieno di talento pronto a lottare contro chiunque voglia ostacolare il suo unico obiettivo: diventare un ballerino. Sarà Giulio Scarpati a vestire i panni di Jackie Elliot, il padre di Billy. Al debutto nel musical Rossella Brescia, che darà voce, corpo e verve a Mrs.Wilkinson, la maestra di danza che scopre il grande talento di Billy (19 e 20 aprile alle 20,30, il 21 alle 15,30). Mentre a chiudere la stagione, con "Fame Saranno Famosi" è la compagnia Roma City Musical guidata dal regista Luciano Cannitto, reduci dal grandissimo successo di "Sette spose per sette fratelli". Saranno Famosi è un fenomeno intramontabile della cultura pop. Un titolo talmente famoso da essere entrato nell’immaginario della gente come sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo (3 e 4 maggio alle 20,30, il 5 alle 15,30).

Torna anche quest’anno, fuori abbonamento, un appuntamento dedicato all’operetta. Con Corrado Abbati e la sua compagnia, all’Ariosto va in scena "Al cavallino bianco", di Ralph Benatzky, anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale (data da definirsi).