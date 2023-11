To Good To Go salva 52mila pasti: "Pari al 10% del bilancio regionale"

Dopo quattro anni di presenza nella nostra città, Too Good To Go ha scattato una fotografia della lotta allo spreco alimentare a Reggio Emilia. La ormai nota applicazione permette infatti a ristoranti (o attività alimentari in genere) di entrare a contatti diretto con gli utenti, per proporre a prezzi ribassati quei prodotti che altrimenti andrebbero buttati. "Da inizio anno sono oltre 52.500 i pasti salvati nel capoluogo reggiano, pari a circa il 10% dei pasti salvati dall’intera regione Emilia-Romagna, grazie alla app di Too Good To Go che in città conta oltre 90 partner affiliati – riferisce l’azienda –. Questo ha consentito di evitare l’emissione nell’atmosfera di oltre 131.250 kg di CO2". Dall’arrivo della app in città nel 2019, la community di Reggio di Too Good To Go ha "evitato andassero sprecati oltre 120.400 pasti". Altra caratteristica di questo metodo alternativo per contrastare lo spreco di cibo, è quella di proporre dei ’cofanetti’ con già dentro i prodotti. In sostanza, l’utente non ha la possibilità di scegliere quali prodotti prendere: è l’esercente a ’preconfezionare’ l’offerta in quelle che vengono definite ’Surprise Bag’. "Tra le preferite dai reggiani, quelle contenenti pane e panificati, prodotti di pasticceria, specialità da cucina giapponese e prodotti di supermercati".

"Salvare del cibo dall’andare sprecato è un gesto semplice, concreto che ognuno di noi può fare nel proprio piccolo– commenta Mirco Cerisola, Italian Country Director di Too Good To Go –. In Too Good To Go ci impegniamo quotidianamente nel sensibilizzare le persone sull’importanza del salvare del cibo ancora buono e nel mettere a disposizione di utenti e attività commerciali strumenti, grazie al quale poter fare la differenza. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare ma i numeri registrati a Reggio Emilia testimoniano come la strada intrapresa sia quella corretta e che la consapevolezza attorno a questo tema sia in costante crescita".