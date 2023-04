Toano, morto nel pozzo Chiuse le indagini L’accusa per i familiari è di maltrattamenti

di Alessandra Codeluppi

Un anziano tenuto chiuso in casa, isolato da amici e parenti, privato delle sue semplici passioni. E poi lasciato morire, senza cure, da chi avrebbe avuto aiutarlo: i suoi affetti più stretti. Nella descrizione della Procura, gli ultimi tre mesi di vita di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne ritrovato morto nel pozzo di casa a Cerrè Marabino (Toano), appaiono un calvario. Nell’avviso di conclusione di fine indagini, da poco recapitato ai tre familiari, non compare più l’ipotesi di omicidio, inizialmente formulata ma per la quale non erano mai state chieste misure cautelari: l’autopsia ha infatti escluso la causa violenta della morte. Ma la violenza su di lui si sarebbe comunque consumata come uno stillicidio, ed è condensata nelle pesanti accuse formulate dal pm Piera Cristina Giannusa per la figlia Silvia Pedrazzini, il genero Riccardo Guida e la vedova Marta Ghilardini. In primis i maltrattamenti aggravati, sia per aver causato la morte dell’anziano, sia perché inflitti di fronte al nipote minorenne. Lui, un bambino, scrive il pm, ha visto il nonno sofferente piangere. E poi sequestro di persona: niente possibilità di uscire, anche solo per passeggiare davanti a casa. Di incontrare o telefonare a parenti o amici, se non qualche chiamata sotto vigilanza della vedova, niente cure, come avrebbe avuto bisogno, attraverso le visite mediche: la figlia avrebbe gestito in autonomia le medicine prescritte e gli avrebbe dato tranquillanti perché lui, da loro segregato in casa, non si sentisse agitato. Lei e la moglie gli avrebbero anche tolto il barlume di speranza che talvolta si lascia anche a chi ha patologie molto gravi: gli avrebbero detto che non esistevano farmaci per migliorare la sua situazione. La coniuge gli avrebbe anche somministrato una dieta poco nutriente, fatta soprattutto di brodo. E gli avrebbero ucciso persino i suoi amati animali da cortile: un altro colpo al cuore, per Giuseppe. Il tutto per un movente economico: usufruire della sua pensione, e gestire liberamente i suoi beni oltre a quelli della moglie. Si contesta anche l’omissione di soccorso: nel giorno della morte, collocata il 5 marzo 2022, Ghilardini avebbe evitato di allertare i soccorsi, chiamando solo figlia e genero. Questi ultimi gli avrebbero dato solo farmaci da banco, evitando a loro volta di chiedere aiuto. Poi la soppressione di cadavere: Pedrazzini è stato trovato nel pozzo di casa, profondo 8 metri, poi ricoperto con la lastra che lo chiudeva abitualmente, del peso di 144 chili, per assicurarsi che non venisse ritrovato. Infine la truffa, per non aver comunicato la sua morte all’Inps e così intascare le sue pensioni di invalidità e anzianità, riscuotendo l’importo dal conto corrente cointestato a lui e alla figlia, che avrebbe prelevato materialmente la somme. Ora gli indagati - i coniugi sono difesi dall’avvocato Ernesto D’Andrea, la vedova dall’avvocato Rita Gilioli - hanno venti giorni per chiedere di essere interrogati o depositare memorie: dopodiché il pm potrà chiedere il rinvio a giudizio. L’avvocato Naima Marconi assiste le tre sorelle e il fratello dell’anziano: "I reati contestati sono gravissimi. Basti pensare che la pena per i maltrattamenti aggravati del fatto di aver causato la morte sono punibili con la reclusione da 12 ai 24 anni, più dell’omicidio colposo o preterintenzionale". Un altro aspetto che il legale rimarca riguarda il nipote: "Lui, un minorenne. ha assistito alle vessazioni subite dal nonno, motivo per cui può essere ritenuto parte offesa". Quanto ai familiari, "sono distrutti: aspettano di poter vedere gli atti di indagine per capire meglio quali condotte abbia subito il loro caro".