TOANO, Riccardo Guida e Silvia Pedrazzini restano ai domiciliari dopo l'impugnazione in Cassazione

Restano al momento ai domiciliari a Bolsena Riccardo Guida, 43 anni e Silvia Pedrazzini, di 38, imputati per le condotte nei confronti di Giuseppe Pedrazzini, 77enne trovato morto nel pozzo di casa, l’11 maggio 2022, a Cerrè Marabino, frazione di Toano. Nell’udienza celebrata martedì davanti al gup Andrea Rat, il pm Piera Cristina Giannusa aveva chiesto per loro la custodia cautelare in carcere, ovvero la stessa misura disposta dal Riesame, la cui ordinanza è stata però impugnata in Cassazione dalla difesa. Il Riesame ha ravvisato per loro il rischio di inquinamento probatorio e sociale: l’avvocato Ernesto D’Andrea ha obiettato che, avendo scelto entrambi il rito abbreviato, gli atti sono già contenuti nel fascicolo del giudice e dunque le prove, acquisite allo stato delle indagini, non sono modificabili, mentre sul versante sociale ha sostenuto che non sono stati identificati i presupposti. E ha rimarcato che il ricorso in Cassazione blocca l’esecutività. Il gup Rat ha deciso di lasciarli ai domiciliari. È aperto davanti alla Corte suprema anche un altro ricorso presentato dalla Procura sempre contro i domiciliari.

al.cod.