Toano, sfasciano casa per vendetta ma il proprietario è cambiato

Toano (Reggio Emilia), 9 gennaio 2024 – A oltre un anno dai danneggiamenti all’abitazione estiva di una cinquantenne comasca, con conseguenze strutturale per oltre ventimila euro, i carabinieri di Toano hanno identificato i presunti responsabili, denunciati alla magistratura. Si tratta di un uomo e una donna, di 37 e 55 anni, abitanti nel Modenese, individuati anche grazie a rilievi scientifici compiuti dai militari del Ris di Parma. La coppia è accusata di danneggiamento aggravato. Era il novembre del 2022 quando l’abitazione che era stata occupata dall’ex marito della donna indagata, di proprietà dei fratelli dell’uomo ma appena venduta alla donna residente nel Comasco, era stata oggetto di un raid vandalico, forse legato a una vendetta, che però ha provocato conseguenze a una donna estranea ai fatti, nel frattempo diventata proprietaria dell’immobile. Porte rotte, vetri frantumati, lampadari e lampioni sradicati…erano state le conseguenze che la neo proprietaria si era trovata di fronte. C’erano anche danni e soqquadro in tutte le stanze. I carabinieri, chiamati per un sopralluogo, avevano rinvenuto anche tracce di sangue. E proprio quelle tracce hanno favorito le indagini, che hanno puntato sulla coppia residente nel Modenese. Alla base del rai vandalico ci sarebbe stato un tentativo di vendetta contro l’ex marito della donna ora denunciata, che fino a qualche tempo prima aveva abitato la casa e che successivamente, ma all’insaputa dei presunti responsabili, era stata venduta alla nuova proprietaria, alla fine vera vittima del danno.