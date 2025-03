Tocca al coro ’Per Futili Motivi’

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande è in programma "Donne invisibili (o quasi). Storie di talenti femminili nascosti", concerto del coro "Per Futili Motivi" (foto) con la direzione di Daniela Preziuso e la regia di Silvia Manca. Christine de Pizan, scrittrice. Elizabeth Siddal, pittrice e poetessa. Carol Kaye, bassista. Tre epoche diverse, tre storie di donne che nel mondo artistico hanno lasciato un segno. Il coro intraprende un percorso narrativo e musicale con racconti alternati a brani cantati e suonati, addentrandosi in stili e scenari differenti per fare conoscere queste artiste poco conosciute ai più.

Non solo un tributo alla letteratura, alla pittura e alla musica nell’universo femminile, ma anche restituire la voce all’infinito mondo sommerso di donne che hanno cercato di trovare uno spazio inseguendo pari opportunità.