Tocca un cavo elettrico. Operaio 37enne folgorato

Si è rischiato il dramma, ieri mattina, nei capannoni della Snatt Logistica, in via San Biagio a Castelnovo Sotto. Un elettricista impegnato in un intervento di manutenzione è stato colpito da una scarica elettrica che gli ha attraversato il corpo. È accaduto verso le 10. L’uomo, un 37enne residente a Senago, dipendente di una impresa con sede nel Milanese, era impegnato in attività di manutenzione su una scaletta. Era alle prese con un cavo dell’alta tensione di un quadro elettrico. Pare che il cavo fosse ancora in qualche modo in tensione, per l’energia residua ancora presente pur se era stato staccato il collegamento con l’impianto da 15 mila volts. Energia che è bastata a provocare la folgorazione.

Sono stati i colleghi a dare l’allarme, facendo intervenire l’ambulanza della Pubblica assistenza giunta dalla vicina sede, l’automedica di Reggio, l’elisoccorso di Parma, i vigili del fuoco di Sant’Ilario, oltre ai carabinieri e alla Medicina del lavoro per accertamenti. All’arrivo dei soccorsi il lavoratore folgorato è apparso cosciente, pur se sotto choc per quanto accaduto. Ma sono stati rilevati elementi che hanno confermato il passaggio della scarica nel corpo. L’uomo è stato sottoposto a un primo controllo medico e poi accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per accertamenti clinici. Non risulta in pericolo di vita. Sono in corso gli approfondimenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’infortunio, che ha rischiato di provocare conseguenze drammatiche.

Antonio Lecci