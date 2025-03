"Toccando il vuoto" con Guenzi e Giovanardi

Uno spettacolo tratto da una storia vera, ambientato nel 1985 durante una scalata nelle Ande Peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yate restano vittime di un incidente durante la fase di discesa che provoca la caduta di Joe in un dirupo. Simon, per non rischiare di precipitare insieme al suo compagno, alla fine è costretto a tagliare la corda da arrampicata. Oggi alle 17 al teatro di Correggio va in scena "Toccando il vuoto" di David Greig con Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta, diretti dalla regia di Silvio Peroni.

Il testo di David Grieg, autore scozzese tra i più apprezzati della scena britannica e rappresentato in tutto il mondo, è qui affidato all’interpretazione di volti noti dello spettacolo nazionale, tra cui Lodo Guenzi (che, benché abbia acquisito grande notorietà in campo musicale con "Lo Stato Sociale", ha alle spalle una importante formazione attoriale all’accademia Nico Pepe di Udine) e la nota attrice reggiana Eleonora Giovanardi.

Rappresentato per la prima volta in Italia, il testo pone alla base dell’opera il tema delle scelte, etiche e non, che circondano gli eventi. Greig vuole raccontare le emozioni e le relazioni umane in uno spazio ostile e isolato come quello della montagna. Nel corso della storia emergeranno segreti e tensioni tra i personaggi, mentre l’ambiente impervio e separato dal resto del mondo li metterà a dura prova. Sacrificare la vita di un amico per salvare la propria è forse tra le scelte più dolorose che esistano, da cui può scaturire un senso di colpa eterno e duraturo.

Antonio Lecci