Todaro: "Mai avuto a che fare con la mafia"

Ha detto di non aver mai imposto una ditta a chicchessia. E ha negato di aver mai avuto a che fare con la cosca di ‘ndrangheta. Lui, Giuseppe Todaro, 37enne architetto di Reggiolo, è il nipote del boss Antonio Dragone: suo nonno venne ucciso nel 2004 a Cutro nella faida di mafia che vide poi succedergli al potere Nicolino Grande Aracri.

Todaro è considerato dalla Dda di Brescia la figura-chiave nell’inchiesta ‘Sisma’: nell’udienza preliminare nella città lombarda, davanti al giudice Alessandro D’Altilia, ieri mattina ha deciso di rispondere alle domande delle difese e del pm Claudia Moregola per oltre tre ore; poi nel pomeriggio è stata la volta del consulente finanziario Enrico Ferretti.

Fino al 2021 Todaro era tecnico esterno incaricato della ricostruzione di edifici privati nei comuni mantovani colpiti dal terremoto del 2012: secondo gli inquirenti avrebbe messo in piedi un sistema corruttivo per facilitare la concessione di contributi pubblici destinati al ripristino degli immobili. Lui è sottoposto alla custodia cautelare nel carcere di Opera (Milano); imputato è anche il padre Raffaele, 61enne detenuto a Bologna, che ha deciso di non sottoporsi all’esame. Padre e figlio sono difesi dall’avvocato Giuseppe Migale Ranieri.

Todaro ha spiegato i meccanismi dietro i finanziamenti dai privati. Le accuse a lui mosse vedono l’aggravante mafiosa di aver agevolato la cosca Dragone-Ciampà: lui sostiene di non aver mai avuto a che fare con quel mondo, di non conoscere coloro che poi sono diventati collaboratori di giustizia e lo hanno accusato, di aver visto il nonno solo una volta e di essersene andato via da piccolo. Ha anche riferito dei problemi che gli sono derivati da quella parentela pesante e di aver dovuto combattere insieme al padre per non essere ostacolato nel lavoro dalle interdittive che hanno colpito l’azienda di famiglia. A suo dire erano i proprietari delle case e i geometri, quando non avevano una ditta edile di riferimento, a chiedergli se conosceva qualcuno: e lui avrebbe indicato un ventaglio di società.

Ha specificato di non avere titoli per quantificare i finanziamenti per la ricostruzione e che sopra di lui c’erano i responsabili. Ferretti, difeso dall’avvocato Vittorio Tria. si è soffermato sulla richiesta di apertura di un conto corrente per la società dei Todaro: lui sostiene solo di aver fatto qualche telefonata ai colleghi, perché differenza di un tempo le aziende edili non erano più così appetibili agli occhi delle banche come un tempo.

