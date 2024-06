"Togliete il fogliame dalla strada"

Proteste a Brescello, ad opera di alcuni cittadini, che hanno segnalato in via Roma, davanti alla scuola elementare, un deposito di materiale vegetale, che rende la strada molto scivolosa, in particolare per pedoni, ciclisti e conducenti di moto e ciclomotori. "Quel fogliame caduto di recente non è ancora stato recuperato – spiegano i cittadini che hanno segnalato il problema – e crea potenziale pericolo non solo a coloro che transitano sulla strada, ma anche per chi passa sul percorso pedonale, sul marciapiede. Va poi detto che in caso di forti piogge, come è avvenuto nei giorni scorsi, questo fogliame rischia di intasare le condotte per lo scolo dell’acqua, con possibilità di allagamento della zona. Chiediamo alle istituzioni preposte di intervenire per una maggiore manutenzione per la sicurezza generale del paese".