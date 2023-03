Tognazzi al Bismantova con "L’onesto fantasma"

Al teatro Bismantova, stasera alle 21, si chiude la stagione "Idee di prosa" con Gianmarco Tognazzi (nella foto) protagonista nello spettacolo "L’onesto fantasma", insieme a Renato Marchetti, Fausto Sciarappa e con la partecipazione in video di Bruno Armando, per la regia di Edoardo Erba. Anni prima, durante una tournée, quattro attori sono diventati grandi amici, ma uno muore e si ritrovano in tre. Nel frattempo, uno di loro, Gallo, è diventato un personaggio cinematografico di successo, mentre gli altri due, Costa e Tito, hanno un disperato bisogno di lavorare e tentano di convincerlo a portare in scena "Amleto". Ma Gallo si rifiuta: senza l’amico, a cui voleva un bene dell’anima, non ha più intenzione di fare teatro. Allora Costa s’inventa che nella produzione ci sarà anche l’amico scomparso: gli riserveranno la parte del fantasma. Gallo lo prende come uno scherzo, finché una notte il fantasma gli appare veramente. E sembra volersi vendicare dei suoi amici, che si trovano costretti a confessare i reciproci tradimenti, ma poi si rivela essere l’essenza del sentimento che li lega e legherà per la vita. Alternando momenti realistici a scene shakesperiane, la commedia è un modo originale di rileggere l’Amleto dal punto di vista del fantasma, ma soprattutto è la storia di un’amicizia speciale, tanto forte da eludere la morte. Ingresso: 20 euro intero, 17 ridotto (info: 0522 611876).

g.s.