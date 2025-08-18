Tokyo scopre Ghirri. Il museo della fotografia compie trent’anni e ’si regala’ il maestro

Il Tokyo Photographic Art Museum celebra il proprio trentesimo anniversario ospitando (fino alla fine di settembre) le opere del fotografo reggiano Luigi Ghirri (1943-1992). In mostra scatti che attraversano tutta la sua carriera, dalle iconiche serie Kodachrome e Still Life a Paesaggio Italiano, fino ai lavori su Giorgio Morandi e Aldo Rossi. Una sezione è dedicata anche al legame personale e professionale con Paola Borgonzoni, compagna di vita e cofondatrice, con Ghirri, della casa editrice Punto e Virgola.

"Come negli haiku (forma poetica tradizionale giapponese, ndr), anche nelle sue immagini si ritrova l’idea di una soglia, uno spazio essenziale che apre all’infinito", osserva Gino Ruozzi, docente di letteratura italiana a Bologna e amico del fotografo, appena rientrato dal Giappone. "C’è sintonia nella luce, nella chiarezza visiva e nella sintesi concettuale. Ogni fotografia di Ghirri è una ‘soglia’, un ‘varco’ verso l’infinito, un’esplorazione del destino individuale e universale. Come Giorgio Morandi, Ghirri si esprime con la massima profondità ideale, infinita nella piccola cornice di un quadro e di una fotografia, davanti a uno spazio bianco reale e mentale che può promettere tutto".

Durante la rassegna viene proiettato, con sottotitoli in lingua, il documentario "Infinito" (2022). Filmati inediti e interviste a familiari e collaboratori restituiscono un ritratto intimo del fotografo. Adele Ghirri, figlia dell’artista, sottolinea l’importanza dell’evento: "Questa mostra rappresenta una grande tappa nel percorso di divulgazione dell’opera di mio padre Luigi in Asia".

E aggiunge: "Lavorare con la curatrice Yuri Yamada e con il Top Museum è stata un’esperienza stupenda. L’esposizione è il frutto di una ricerca iniziata nel 2022: Yuri è venuta a trovarci a Reggio in diverse occasioni per costruire insieme il percorso". L’accoglienza è stata sorprendente: "Già dai primi giorni in tantissimi si sono recati al museo, e la partecipazione ai due simposi è stata enorme. È bello vedere che queste immagini riescono a dialogare con la sensibilità di un popolo lontano da casa. Mi auguro che possano rappresentare un ponte tra due culture che condividono tanti punti in comune".

Infine, un riconoscimento a una figura essenziale: "Per la prima volta vengono esposti lavori e opere di mia madre Paola, che ha dedicato la sua vita al riconoscimento del lavoro di Luigi. Era graphic designer, ha curato copertine, mostre e coltivava una passione privata per la pittura e la scultura. Il fatto di vedere alcune sue opere esposte in Giappone mi ha riempita di gioia. Sarò sempre grata alla curatrice Yamada per aver voluto far luce su di lei".

Accanto al titolo uno degli scatti del maestro: Salzburg, 1977.