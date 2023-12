"Tolti 200mila euro per le strade"

"Il Pd ha eliminato 200mila euro per le strade delle frazioni. È un grave errore. Abbiamo bisogno di investire sulle strade e sulla qualità della vita delle aree periferiche". Lo dichiara Bruno Brenno Ferrari, attivista di Coalizione Civica, intenzionato a candidarsi alle prossime elezioni amministrative.

"Io abito a Marmirolo e sono numerose le segnalazioni inoltrate dai cittadini che abitano o frequentano queste strade – spiega Ferrari –. Buche, manti stradali orribili e la mancanza degli sfalci d’erba in tante di queste zone o strade", dice Ferrari. Che aggiunge: "Le situazioni di criticità segnalate riguardano le zone di via Gattalupa a Gavasseto, via Madonna della Neve in zona Roncadella, via Fossa e altre a Marmirolo, via Lugli a Masone fino a Villa Curta e via Asseverati. E poi via Maccagnano, via Monzani, via Scarduini, via Zimella, via Bagnoli e via del Torrente nelle località Bagno e Corticella".