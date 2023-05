Tolti i detriti dalla zona del pontile

Mentre a Guastalla si sta ingrossando l’area interessata da rifiuti, detriti e scarti vari, all’attracco delle imbarcazioni del lido Po, nella vicina Boretto la stessa situazione è stata risolta nei giorni scorsi, con l’intervento dal fiume di una imbarcazione dotata di un’apposita gru, che ha permesso di liberare l’attracco dai detriti che si erano ammassati al pontile in seguito ai recenti innalzamenti del livello del Po, per effetto delle precipitazioni sul nord Italia, in alcuni casi piuttosto abbondanti.

Dunque, con possibilità di intervenire in sicurezza, a Boretto è stata risolto il problema, mentre a Guastalla la stessa situazione è in fase di peggioramento, con detriti che continuano ad accumularsi tra il pontile e la sponda del lido. Con disappunto di tanti cittadini che frequentano quella zona della golena.