"Tombini, serve aiuto. Teniamoli puliti"

Tombini otturati dalle foglie a Casalgrande: il sindaco Giuseppe Daviddi ha lanciato un appello per chiedere la collaborazione e aiuto dei cittadini. "In questi giorni, in cui il territorio è stato investito da importanti fenomeni di maltempo, abbiamo seguito la situazione in costante coordinamento con la Prefettura e la Protezione civile – spiega Daviddi –. Le istituzioni e gli enti preposti stanno facendo tutto il possibile per prevenire i disagi causati dall’eccezionale ondata di maltempo arrivata su tutta Italia. Uno dei problemi più ricorrenti riscontrato sul territorio è quello dei tombini otturati dalle foglie e altri resti di vegetazione che, trasportati dal vento e dalle piogge, finiscono per chiudere le grate delle caditoie, impedendo il deflusso delle acque".

Il Comune in questi giorni ha implementato un piano di pulizia delle caditoie per operare nelle situazioni in cui è più urgente liberare i punti di scolo.

"Tuttavia – dice il sindaco – data la vastità del territorio e il numero elevato di tombini, è complesso garantire un intervento costante e capillare da parte dei servizi comunali. Per questo motivo ci rivolgiamo a tutti i concittadini: chiunque desideri contribuire può considerare l’opportunità di ‘curare’ il tombino vicino alla propria abitazione, assicurandosi che rimanga libero da foglie e detriti. Questo semplice gesto può fare una grande differenza nella prevenzione di allagamenti e altri disagi e dà un concreto aiuto a tutta la comunità".

Daviddi ha ricordato, per le persone interessate a un impegno più strutturato, che è possibile iscriversi al programma di cittadinanza attiva del Comune. "Unirsi a questo gruppo di volontariato è un modo significativo per partecipare attivamente alla vita e miglioramento della nostra città", osserva Daviddi.

