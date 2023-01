Tombolate, concerti e befane

In occasione dell’Epifania, venerdì 6 gennaio nella parrocchia di Fosdondo di Correggio viene celebrata la messa alle 11,15, seguita da un pranzo comunitario. Nel pomeriggio tombolata per tutti, premiazione del concorso dei presepi e arrivo della befana. La festa si conclude verso le 16. Le prenotazioni per il pranzo sono raccolte dai catechisti dell’oratorio parrocchiale.

Una tombolata si svolge anche in canonica a Budrio di Correggio, venerdì 6 gennaio dalle 20,45 per trascorrere una serata in compagnia. Domenica 8 gennaio alle 20,30 nella chiesa di Mandrio concerto di musiche natalizie, dalla tradizione al soul, coro ’Le sette note’ diretto da Sara Fornaciari e coro ’One Voice’ diretto da Daniele Bisi. Ingresso libero.