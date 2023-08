Continuano le tombolate estive al circolo Bisamar di Scandiano. Lunedì 14 agosto si terrà l’iniziativa ‘Aspettando Ferragosto’ con una serata di giochi come consuetudine con gran finale. Sarà offerto un buffet e brindisi con ciambella e vino bianco di Scandiano. Giovedì 17 agosto, dopo le due date in precedenza rinviate per la pioggia, sarà proposta una serata ‘extra ferragostana’. Gli altri appuntamenti il 21 agosto e lunedì 28 agosto con la serata conclusiva delle tradizionali tombolate estive, sempre apprezzate dagli appassionati. Le tombolate si svolgono durante i mesi estivi di giugno, luglio e agosto tutti i lunedì sera. Sulla pagina Facebook dell’organizzatore Luciano Ferrari è riportato il programma completo delle tombole e anche le future attività dei prossimi mesi come viaggi e gite in compagnia.