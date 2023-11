Tomi Scheiderbauer ospite della nuova ’residenza di artista’

In via Roma, in centro a Reggio, sbarca ’Il senso dal quartiere’, una nuova residenza d’artista, in programma dall’1 al 9 dicembre.

Dopo dieci anni di attività, l’associazione Via Roma Zero si interroga sul significato di quartiere, comunità, relazione tra luoghi e persone. Per l’occasione, l’ospite della nuova Residenza d’artista è Tomi Scheiderbauer, che si definisce ’partista’ e non artista, in quanto lavora in modo concettuale secondo un approccio relazionale ed empatico dell’arte. Tomi Scheiderbauer appronterà un’indagine in chiave poetica sull’idea di quartiere: durante la permanenza, munito di una "detective board" portatile, presidierà il territorio creando occasioni di incontro con gli abitanti, con la comunità che gravita o collabora con Via Roma Zero ma anche con tutti coloro che vorranno esprimere il proprio parere sul tema.

Tra gli appuntamenti in programma anche la presentazione del progetto "Labart-Parco Santa Maria", sabato alle 20,45, fino alla visita di domani alla Scuola Comics per presentare il libro "Naked Punk" e la chiusura dell’evento, il 9 dicembre alle 15,30 alla Ghirba Biosteria, per in incontro pubblico moderato dallo stesso artista.