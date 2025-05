Tommaso Anastasia del Team Beltrami vince il titolo regionale Under 23 Veneto

I giovani del Team Beltrami Tsa Tre Colli crescono. Tommaso Anastasia, classe 2006, ha indossato la maglia di campione regionale Under 23 del Veneto. Una bella soddisfazione artigliata in occasione del recente Memorial Mignolli, a San Pietro di Cariano (Verona). "Tommaso è un ragazzo promettente e questo risultato conferma le sue qualità – afferma soddisfatto il direttore sportivo Roberto Miodini – È giovane, ma dimostra maturità e grande voglia di imparare e migliorarsi. Il nostro compito è di fargli fare esperienza senza pressioni, valorizzando il suo talento". Il giovane atleta, originario di Sona (Verona), è al primo anno di attività nel contesto professionistico Continental. Il ciclismo è una passione di famiglia: lo zio Flavio Anastasia è stato ciclista di buon livello e ha vinto medaglie olimpiche negli anni ‘90. In precedenza è stato tesserato con l’Sc. Valeggio e l’Autozai Contri per Allievi e Juniores. Ha debuttato con il Team Beltrami lo scorso febbraio in Francia al Gran premio di Marsiglia. Passista veloce e si segnala per i frequenti tentativi di fuga nei tracciati che presentano salite brevi. Nella categoria Under 23 Elite ha colto un terzo posto lo scorso aprile a Reda (Ravenna). Julian Alaphilippe è tra i suoi modelli. Nel prossimo fine settimana Anastasia e la squadra del team manager Stefano Chiari saranno in gara in Toscana, dove sabato è previsto il Trofeo Matteotti a Marcialla (Firenze) e domenica a Carrara il Gran premio industrie del marmo. Tra i convocati Andrea Biancalani, Nicolò D’Alessandro, Gabriel Fede, Pierluigi Garbi, Valentino Kamberaj, Edmund Novak, Edvard Novak, Thomas Rigamonti, Leonardo Rossi, Giacomo Tagliavini e Alin Toader.

m.t.