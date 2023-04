Tommaso Landini presenta il suo libro di poesie

Proseguono gli eventi legati alla fiera di Aprile a Poviglio. Stasera alle 21, al centro culturale del paese, viene presentato in anteprima il libro "Grazia", raccolta di poesie dell’autore locale Tommaso Landini.

"Grazia" non si basa su un unico argomento, ma spazia tra temi che vanno dall’amore al rapporto con la natura e il territorio d’appartenenza, dall’introspezione alla religiosità e alle tematiche sociali. C’è però un significato profondo che unisce tutte le poesie: ogni cosa che ci capita nella vita non va data per scontata, ma è una grazia, un dono del quale essere grati. L’autore ha all’attivo altre pubblicazioni tra cui romanzi ambientati a Reggio.