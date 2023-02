Tommy all’Ariosto, uno show solidale Aperte le prevendite

Aperta la prevendita dei biglietti per assistere all’opera rock "Tommy", la sera del 4 marzo al teatro Ariosto di Reggio, ricavato a favore della Fondazione Durane e Dopo di Noi per sostenere "Casa Domani". I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro Valli e online dal sito Vivaticket. Curata da "The Rock Orchestra Ensemble", "Tommy" è la trasposizione in forma di musical del concept album omonimo degli Who, una delle maggiori rock band di tutti i tempi con oltre cento milioni di dischi venduti.