’Tonalestate’, il sindaco spiega il suo lavoro

Dopo il successo dell’edizione 2024 di ‘Tonalestate’, svolta a Castelnovo Monti, la manifestazione, nata tra Ponte di Legno, il Passo del Tonale e Vermiglio (Tn), è tornata nell’ambiente alpino dove è stata richiesta, tra i relatori, la partecipazione del sindaco di Castelnovo Emanuele Ferrari. Tonalestate Summer International University, è un evento di elevata portata internazionale proposto dall’omonima associazione culturale che organizza ogni anno, in Italia, un evento rivolto agli studenti universitari e delle scuole medie superiori, ai loro docenti, educatori e formatori e a tutte le persone interessate ad affrontare culturalmente la realtà nel rispetto dei diritti umani, della giustizia e della pace in tutto il mondo.

L’edizione 2025 si è concentrata sui ’deRelicti’, cioè sugli scartati, abbandonati, senza più nulla da perdere e bisognosi di tutto. Visto il legame con Castelnovo Monti dopo l’edizione dell’anno passato, è stato invitato il sindaco Emanuele Ferrari, che ha tenuto uno speech sul tema del "silenzio prima del chiaro di luna. Essere sindaco tra legge e giustizia". Ferrari ha articolato il suo intervento in sette punti, un piccolo manifesto che lega ideali ed esperienze concrete: "Sette passi o note, forse musicali".

Questi i concetti che ha espresso Ferrari: "Prima nota: non basta il fare. bisogna imparare a essere, sindaco si diventa, un giorno dopo l’altro. Essere poi è per apprendere le basi per cercare di svolgere al meglio questo compito a mio parere sono queste, e poi una forte tensione al futuroe allo studio". Seconda nota: il "potere" è innanzitutto responsabilità, capacita di dare risposte, quindi ascolto come premessa decisiva di un dia-logo, coi cittadini, con le associazioni, con altri enti e istituzioni. Terza nota: l’orizzonte del nostro lavoro è la comunità. Trasformare ogni peso, ogni impegno in un dono, che è anche una postura, una disposizione: stare di fianco, piuttosto che uno stare di fronte. Quarta nota: la politica può così diventare una poetica delle relazioni. Quinta nota: la necessità di accompagnare i derelitti, gli ultimi, gli sconfitti, camminare insieme. Sesta nota: spostare l’attenzione dalla lex, legge, alla dike, equità, la giustizia come il guardiano che presidia la soglia tra notte e giorno. Fare luce quindi dove è più buio. La nostra parola sia non soltanto un logos, ma anche un rhytmos, una musica viva che può dare forma al vuoto esistente. Settima e ultima nota: non soffiare, sbuffare, buttare fuori, allontanare e allontanarci, ma respirare, portare dentro, costruire prossimità. Passare dal Chronos, il titano del tempo che ci divora, al Kairos, il momento opportuno o supremo, che apre all’inatteso, alla speranza e fiducia nel futuro".

Conclude Ferrari: "Un momento toccante, vasto e profondo, di incontro e confronto con studiosi ed esperti internazionali. Mi sono sentito onorato di rappresentare la comunità dell’Appennino".

Settimo Baisi