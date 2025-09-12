Il bluff Città 30
CronacaTondelli 70, eventi ‘libertini’ per celebrarlo
12 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Tondelli 70, eventi ‘libertini’ per celebrarlo

Weekend dedicato al grande scrittore nel suo paese natale. Stasera sfida sui suoi testi e quelli di Calvino, sul ring Lodo Guenzi e Bebo Guidetti

Lo scrittore Pier Vittorio Tondelli

In occasione del settantesimo anniversario della nascita di Pier Vittorio Tondelli, anche Correggio – la sua cittadina d’origine – rende omaggio al noto scrittore, insieme a Bologna e a Rimini. L’evento si intitola ’Tondelli70’, per il compleanno che si sarebbe festeggiato il 14 settembre. A Correggio si inizia venerdi 12 settembre alle 21 con ’Libertini Invisibili’, match letterario in cui Lodo Guenzi e Bebo Guidetti si confrontano a colpi di letture di Calvino, con le sue ‘Città invisibili’ e gli ‘Altri Libertini’ di Tondelli.

A fare da centro tematico di questo weekend nel segno di Pier Vittorio Tondelli saranno i luoghi: luoghi vissuti, luoghi attraversati fisicamente, a volte luoghi solo evocati o immaginati, e anche luoghi ritratti da Tondelli negli scatti della Mostra allestita presso Palazzo dei Principi, in sala Putti, intitolata ’Tondelli Reporter, scatti inediti dai reportage letterari’. Il viaggio a Grasse, a Klagenfurt, a Kirchstetten, luoghi visitati prima con il pensiero e poi fisicamente da un Tondelli sulla strada dei propri miti letterari: Bachmann, Prokosch, Auden, Kerouac. Al centro, dunque, il Tondelli profondamente emiliano e nello stesso tempo cosmopolita, attento alle influenze artistiche e letterarie, oltre i confini. L’inaugurazione della mostra domenica 14 alle 17, con interventi di Claudio Franzoni e Gino Ruozzi. La mostra, allestita dal Museo Il Correggio e Centro di Documentazione Tondelli, resta aperta fino al 18 ottobre il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica (10-12; 15.30- 18,30).

Dopo l’inaugurazione, il reading musicale Tondelli Remix a cura di NicoNote, performance sonora che unisce brani e musiche a quarant’anni dalla pubblicazione di ’Rimini’, un viaggio attorno a Tondelli tra parole e musica. Il grande autore ha firmato l’indimenticabile ‘Altri libertini’, romanzo di culto fra i giovani italiani degli anni ottanta, ed è considerato uno dei maggiori esponenti della letteratura postmoderna italiana. Ha curato anche antologie di scrittori esordienti per la casa editrice Transeuropa.

Antonio Lecci

