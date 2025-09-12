Tondelli 70, eventi ‘libertini’ per celebrarlo

In occasione del settantesimo anniversario della nascita di Pier Vittorio Tondelli, anche Correggio – la sua cittadina d’origine – rende omaggio al noto scrittore, insieme a Bologna e a Rimini. L’evento si intitola ’Tondelli70’, per il compleanno che si sarebbe festeggiato il 14 settembre. A Correggio si inizia venerdi 12 settembre alle 21 con ’Libertini Invisibili’, match letterario in cui Lodo Guenzi e Bebo Guidetti si confrontano a colpi di letture di Calvino, con le sue ‘Città invisibili’ e gli ‘Altri Libertini’ di Tondelli.

A fare da centro tematico di questo weekend nel segno di Pier Vittorio Tondelli saranno i luoghi: luoghi vissuti, luoghi attraversati fisicamente, a volte luoghi solo evocati o immaginati, e anche luoghi ritratti da Tondelli negli scatti della Mostra allestita presso Palazzo dei Principi, in sala Putti, intitolata ’Tondelli Reporter, scatti inediti dai reportage letterari’. Il viaggio a Grasse, a Klagenfurt, a Kirchstetten, luoghi visitati prima con il pensiero e poi fisicamente da un Tondelli sulla strada dei propri miti letterari: Bachmann, Prokosch, Auden, Kerouac. Al centro, dunque, il Tondelli profondamente emiliano e nello stesso tempo cosmopolita, attento alle influenze artistiche e letterarie, oltre i confini. L’inaugurazione della mostra domenica 14 alle 17, con interventi di Claudio Franzoni e Gino Ruozzi. La mostra, allestita dal Museo Il Correggio e Centro di Documentazione Tondelli, resta aperta fino al 18 ottobre il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica (10-12; 15.30- 18,30).

Dopo l’inaugurazione, il reading musicale Tondelli Remix a cura di NicoNote, performance sonora che unisce brani e musiche a quarant’anni dalla pubblicazione di ’Rimini’, un viaggio attorno a Tondelli tra parole e musica. Il grande autore ha firmato l’indimenticabile ‘Altri libertini’, romanzo di culto fra i giovani italiani degli anni ottanta, ed è considerato uno dei maggiori esponenti della letteratura postmoderna italiana. Ha curato anche antologie di scrittori esordienti per la casa editrice Transeuropa.

Antonio Lecci