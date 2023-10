Tondelli si dimette da Fiamma Tricolore

Una consigliera di Fiamma Tricolore del comune di Vetto d’Enza ha rassegnato le proprie dimissioni dal gruppo di estrema destra. A comunicarlo è lo stesso movimento fondato da Pino Rauti in una nota: "Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore rende noto che la consigliera Debora Tondelli, attualmente in carica nel comune di Vetto D Enza, ha rassegnato le dimissioni, già protocollate, dalla lista di centrodestra legata a Fratelli d’Italia e ha richiesto la creazione del gruppo misto. Una scelta sofferta, ma ormai indifferibile. La consigliera Tondelli ha condiviso i valori della Fiamma Tricolore iscrivendosi. Le segreterie regionale e provinciale esprimono aļla consigliere Tondelli, che ha scelto la politica del fare e non solo del dire, le più sincere e vive congratulazioni e assicurano la totale collaborazione a supporto della Sua attività amministrativa".