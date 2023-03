"Toni trionfalistici, ma il Ps è depotenziato"

"Sulla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Magati prendiamo atto di un risultato importante: non era possibile rimanere senza un ps in tutta la zona ceramiche reggiana nonostante l’alta popolazione residente e i bisogni espressi dal territorio. La situazione era diventata insostenibile e stava recando grave danno ai ps limitrofi". A sostenerlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, dopo la riapertura, in orario diurno, del ps scandianese.

Lunedì, alla presenza delle autorità, è stato ripristinato il servizio dopo tre anni di chiusura. "Al di là dei toni trionfalistici, va evidenziato che non si attiva un nuovo servizio, ma si riconsegna ai cittadini un servizio che risulta depotenziato rispetto all’originale dimezzando gli orari di operatività – incalza Daviddi –. In realtà questa riduzione drastica del servizio più che frutto di una situazione contingente era già pianificata dal 2019: cosa di cui si trova traccia ufficiale nel Pal ben prima della crisi Covid e del recente calo del numero dei medici".

Per Daviddi nessuno ad oggi "intende assumersi la responsabilità di un evidente errore di programmazione che oggi trova alibi nella attuale carenza di personale medico. L’assessore Donini ha puntato il dito contro i troppi cittadini che si presentano al ps in codice verde o bianco e quindi in condizioni non gravi: secondo i dati da lui citati il 70% dell’utenza. Ritengo che, a differenza di quanto sostiene Donini, questi numeri certifichino la necessità di un ps aperto 24 ore".

Daviddi non condivide l’utilizzo di medici a gettone "per i costi e l’effetto che ha sull’offerta di un servizio pubblico universalistico. Il servizio deve rimanere all’interno del perimetro pubblico".

Anche la lista civica di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’ esprime soddisfazione per "questa iniziale riapertura del pronto soccorso h12: un inizio che non deve diventare risultato finale perché se così fosse sarebbe una sconfitta per tutti. I toni trionfalistici espressi in occasione della riapertura stridono con i mancati sostegni e indugi dei primi tempi della discussione. Occorre avere memoria per non perdere di vista obiettivi e posizioni: questo è solo un inizio, voluto fortemente dai cittadini che si sono mobilitati e hanno fatto sentire forte la loro voce perché la chiusura del ps non diventasse definitiva".

Proprio ‘Noi per Casalgrande’, assieme al Movimento Cinque Stelle e Centrodestra per Casalgrande, aveva lanciato una raccolta firme per ‘salvare’ il ps e l’automedica h24. Il gruppo di maggioranza ha ringraziato tutti coloro che hanno firmato la petizione "sostenendo questa mobilitazione: da parte nostra non mancherà tutto il supporto futuro possibile a questa istanza".

La richiesta è di garantire il servizio h24 con "organico stabilmente assunto, una precisa necessità che la politica non può ignorare".

Matteo Barca