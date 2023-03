Tonnellate di rifiuti e scarti sulle rive dell’Enza

Cumuli di rifiuti speciali, scarti edili, detriti e cartongesso, laterizi rotti, piastrelle e vecchie putrelle. Mobilio spaccato, apparecchi elettronici e sacchi neri contenenti pattume domestico. Una discarica a cielo aperto che si snoda per chilometri sulle rive dell’Enza, lungo una camionabile che parte dal Barghetto (sponda parmense) dalla zona all’altezza della Castellana e del Parco San Rocco per risalire verso Montecchio. "Noi volontari di Puliamo Montecchio non sappiamo più come fare per rimuovere le tonnellate di rifiuti e scarti di ogni genere che invadono le rive - spiega Mauro Rossi - La situazione è drammatica. I carabinieri forestali avevano collocato in passato delle fototrappole, individuando e multando uno degli inquinatori, scoperto mentre scaricava i suoi sacchi. Ma questi appostamenti andrebbero ripetuti".

I criminali che usano l’Enza come discarica utilizzano una vecchia strada aperta per un cantiere Aipo lungo il torrente, che se sbarrata potrebbe impedire l’accesso ai camion e ai furgoni. "Urgono interventi urgenti e definitivi", è l’appello di Rossi.

Francesca Chilloni