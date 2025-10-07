Topi e sporcizia nel capannone: sequestrate dai Nas 24 tonnellate di cereali e pasta nel Reggiano

Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 - Un capannone industriale trasformato in un deposito di cereali e pasta, ma ridotto in condizioni igieniche allarmanti, con pavimenti ricoperti da escrementi di roditori e locali in apparente stato di abbandono.

È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Parma insieme al personale del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’azienda Usl di Reggio Emilia, supportati dai militari della compagnia di Castelnovo ne’ Monti, durante un’ispezione condotta nei giorni scorsi in Val d’Enza. L’operazione ha portato al sequestro amministrativo di circa 24.000 chilogrammi di cereali destinati alla produzione di farine alimentari e di 800 chilogrammi di pasta secca già confezionata, per un valore commerciale stimato in 24mila euro. Tutto il materiale era stoccato all’interno del capannone infestato dai roditori, un contesto che ha reso necessario un intervento immediato a tutela della salute pubblica.

Alla luce delle gravi criticità igienico-sanitarie emerse, il personale del servizio sanitario ha disposto la sospensione immediata dell’attività di molitura, deposito e commercio di cereali.

Per il legale responsabile sono scattate sanzioni amministrative pari a 3mila euro, mentre la ditta, nonostante risultasse formalmente ancora attiva, è stata bloccata fino a nuova verifica delle condizioni igieniche.

Un episodio che riporta l’attenzione sull’importanza dei controlli lungo tutta la filiera alimentare, dal campo fino agli scaffali, per garantire la sicurezza di ciò che arriva sulle tavole dei consumatori.