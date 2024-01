"Topi nel cortile, non uscite per la ricreazione"

Topi vicino al cortile della scuola elementare, la preside emette una circolare per invitare i piccoli a non uscire durante l’ora di ricreazione. E se, da un lato, l’opposizione (Rinascita Campeginese) parte all’attacco – "ora i poveri bambini sono sequestrati all’interno dei locali, alle elementari ci sono i ratti e alla medie il cantiere" –, dall’altra il sindaco Alessandro Spanò chiarisce subito che la questione è stata presa in carico dal Comune e gli uffici si sono già mossi. "Intanto, i ratti non sono nel cortile della scuola ma in quello di un’abitazione di fronte – spiega Spanò –. È stato però visto uno dei ratti entrare nel cortile delle elementari così, per precauzione, la dirigente ha diramato la circolare, per eccesso di zelo. Ma non è certo una cosa per cui allarmarsi. è già in via di risoluzione. Poi, semmai, bisognerà capire perché c’erano dei ratti". La derattizzazzione è in corso. Oggi il Comune farà un sopralluogo. "Ho visto che l’opposizione ha fatto circolare una nota in proposito – precisa Spanò –, è una cosa che fa sorridere. Infatti, appena ci è stato segnalato il problema, siamo intervenuti subito". Però, "come al solito, le questioni di ordinaria amministrazione vengono usate strumentalmente dall’opposizione quando in realtà non c’è proprio nulla per cui gridare allo scandalo. Ma, ormai, ci siamo abituati".

Chiara Gabrielli