Topo rosicchia i cavi Vodafone senza linea

Forte disservizio ieri in città per tutti gli utenti Vodafone. Provocato da… un topo.

Da venerdì sera, infatti, numerosi utenti abbonati al servizio di telefonia fissa e internet residenti in alcune zone del Centro Storico sono rimasti isolati.

Improvvisamente si sono ritrovati con la ‘Vodafone Station’ in panne.

Numerose sono state le telefonate al 190, da parte di famiglie e utenti singoli per cercare di farsi dare una spiegazione al fatto che non erano più in grado di ricevere o compiere telefonate o spedire messaggi e navigare su internet.

La voce in automatico, dopo aver riconosciuto il numero di telefonia fissa, ha specificato che era in corso un forte disservizio, cui i tecnici Vodafone stavano cercando di porvi rimedio. L’epic fail nel sistema telefonico di Vodafone in centro a Reggio è stato felicemente ripristinato intorno alle 17 di ieri pomeriggio e da quanto trapela, pare sia stato causato da un topo che ha ‘mangiato’ i fili telefonici.