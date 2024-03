Torelli si (ri)presenta:: "Per continuare a crescere ci sarà da correre"

’Montecchio futura’ è una lista civica che "5 anni fa aveva creato tavoli di lavoro con oltre 250 persone. Oggi il progetto è vivo più che mai e sarà appoggiato da Pd, Azione, Sinistra Italiana ed Europa Verde". Così il sindaco Fausto Torelli, ieri nella Corte del Castello, davanti alla stampa ha dato il via ufficiale alla campagna elettorale per il secondo mandato. In serata poi si è confrontato coi cittadini e con le forze politiche che lo sostengono. Rispetto a possibili assessori o vicesindaco, afferma: "Deciderò io chi potrà aiutarmi, ma non anticipo nomi e cariche". La lista dei candidati consiglieri è in corso di elaborazione, ma le linee guida di un eventuale bis - il programma e gli input operativi legate al Dup appena approvato - sono in continuità con la consiliatura che sta per terminare: "Ci sarà da correre per continuare a fare crescere la nostra amata città", per la quale rivendica "un ruolo assolutamente centrale in Val d’Enza, con anche la sede dell’Unione". Molte opere "sono rimaste indietro sulla tabella di marcia anche a causa del Covid, con il seguente innalzamento dei costi delle materie prime legato alla guerra in Ucraina, ma saranno completate entro quest’anno come il Palasport, o il prossimo, come le tangenziali. Ci sono 7,5 milioni stanziati, di cui 2 da parte dell’amministrazione, per migliorare la viabilità: la bretella sud-ovest che collega la sp28 alla tangenziale verso Reggio e verso il casello A1 Terre di Canossa. Si tratta di un tratto di 1,5 km per il quale è pronta tutta la documentazione finalizzata a ricevere, da parte della Provincia, quei fondi Fsc della Regione: 5,5 ml di euro. Altra cosa invece è la tangenziale nord che sarà finanziata da un accordo a tre tra l’Amministrazione e due società private con previsione di inizio lavori in autunno". Sul fronte welfare, l’inchiesta ’Angeli e demoni’ aveva lasciato Montecchio priva di assistenti sociali: "Adesso siamo a posto e sabato inaugureremo l’Emporio Solidale, un sostegno ancora più efficace, rispetto all’attuale Re Mida, alle famiglie bisognose attraverso la consegna di una tessera per l’acquisto di alimenti". Il centro islamico Al Huda, in coordinamento con la Prefettura e il Comune, aiuterà ad intercettare immigrati che altrimenti rimarrebbero ai margini. Fronte caldo la sanità: anche se di gestione Ausl, il sindaco-dottore dice che la politica "sollecita il progetto di copertura notturna tramite apertura del Cau nel 2024, in assenza oggi di personale medico e infermieristico adeguato, all’apertura H24 del Punto di Primo Intervento. Le 5 emergenze tempo-dipendenti vitali vengono gestite tramite 118 che le centralizza sui pronto soccorso di Reggio o su Parma". Un altro tema su cui la politica vuole avere voce e pesa sono i trasporti pubblici: "Montecchio deve avere un collegamento frequente e diretto su gomma con Reggio, e una navetta verso la stazione ferroviaria di Sant’Ilario, che sta diventando molto importante".