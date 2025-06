Torino Under 18 campione d'Italia: il trionfo firmato dal reggiano Davide Caprari

Un importante titolo giovanile che porta la firma ben scolpita di un reggiano: parliamo del trionfo del Torino Under 18 (il primo nella sua storia), che si è laureato campione d’Italia di categoria battendo in finale a Latina la Roma per 2-1. Uno dei protagonisti del vivaio granata è sicuramente Davide Caprari (45 anni), il capo dello scouting del settore giovanile del Torino dal luglio del 2021: è un reggiano originario di Paderna di Vezzano sul Crostolo, che vanta in passato anni da dirigente (responsabile) nel settore giovanile della Reggiana. Poi anche capo degli osservatori a Bologna, e quattro anni fa la chiamata del Toro. Non il primo titolo giovanile per Caprari, che nel 2019, per esempio, vide il "suo" Bologna trionfare nel prestigioso torneo di Viareggio. Sono diversi i giocatori scovati dal dirigente reggiano in carriera. Basti pensare che fino al novembre del 2023 il più giovane esordiente della storia della Serie A era Wisdom Amey, difensore classe 2005 del Bologna prelevato dal Vicenza dall’occhio di Davide Caprari. Il 12 maggio del 2021 arriva l’esordio grazie a mister Sinisa Mihajlovic: il più giovane debuttante in A in quel momento a 15 anni e 274 giorni (battuto il 25 novembre del 2023 da Francesco Camarda del Milan, che esordì a 15 anni e 260 giorni). Tra le storie curiose c’è anche quella di Brian Oddei: esterno d’attacco mancino classe 2002 (oggi al Ktp in Finlandia) esordì in Serie A col Sassuolo contro la Juventus il 10 gennaio del 2021. Caprari sei anni prima (era il 2015) contribuì per portare proprio Oddei sui campi del Torneo della Montagna, con la maglia del Talada nella categoria Giovanissimi. Tra le ultime scoperte c’è anche Sergiu Perciun: è un centrocampista del 2006 delle giovanili del Torino, che lunedì ha esordito in gare ufficiali con la nazionale della Moldova proprio a Reggio Emilia nella gara persa 2-0 contro l’Italia.

Giuseppe Marotta