’Torna a casa presto e fai la brava’. Essere donna oggi

Domani, 8 marzo, alle 18 al centro giovani Happyplace di via Piave a Fabbrico, si svolge un incontro su ’Torna a casa presto e fai la brava’, riflessioni sull’essere donna oggi. Un evento che coinvolge il Comune, la Croce rossa di Fabbrico, l’associazione Pro.Di.Gio e il Progetto Giovani. Si tratta di un incontro di riflessioni, scambi e condivisione sul significato di essere donna, in questo particolare momento storico e sociale. Come relatori sono stati invitati operatrici del Punto Donna e professionisti nel settore della Croce rossa e di Pro.Di.Gio. Ingresso libero a tutti. L’incontro è promosso in occasione della Giornata della donna.