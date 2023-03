Torna a molestare la ex moglie

Un uomo di 44 anni di Scandiano è stato arrestato dopo che ha violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. Dal 18 marzo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento perché nei due mesi precedenti, in diverse occasioni e anche davanti ai figli minori, aveva offeso, minacciato di morte e usato violenza nei confronti della coniuge. La donna si era poi rivolta, dopo le vessazioni fisiche e psicologiche, ai carabinieri della tenenza di Scandiano.

La Procura di Reggio aveva disposto l’applicazione nei confronti del 44enne della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento alla vittima, all’abitazione della donna e ai luoghi frequentati dalla coniuge mantenendo una distanza di mille metri.

Domenica notte, poco prima delle cinque, la donna ha chiamato il 112 per segnalare l’ex marito sotto casa. Il 44enne ha pure staccato il contatore dell’energia elettrica e bussato insistentemente alla porta di casa.

Anche il dispositivo elettronico applicato all’uomo ha confermato, alla centrale operativa dei carabinieri, la sua presenza nei pressi dell’abitazione della donna.

Sul posto sono subito arrivate le pattuglie di Scandiano e Casalgrande che hanno ritracciato il 44enne all’interno della sua auto vicino all’abitazione della donna. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato.

I carabinieri avevano già scoperto che in più occasioni il 44enne, a seguito di una sua gelosia ossessiva, si era spinto a minacce di morte e violente aggressioni verbali e fisiche controllando la moglie in ogni movimento sia in casa che fuori, vietandole di uscire se non in sua compagnia e perseguitandola sul posto di lavoro. Controllava perfino il numero delle docce della moglie e lo stato degli indumenti intimi. L’ha minacciata di morte con frasi come "Ti porto al cimitero, se non righi dritto ti faccio a pezzi e ti butto lì dentro nei cespugli".

La vittima, oltre alle aggressioni verbali, subiva violenze fisiche con schiaffi sul volto continuamente e spintoni sul letto. Maltrattamenti avvenuti anche davanti ai figli minori portati a compimento per un’ossessiva gelosia nei confronti della moglie che aveva raccontato ai militari le violenze e minacce di morte. Il 44enne era stato denunciato.

mat.b.