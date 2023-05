Torna a salire il livello del Po: raggiunta quota 1,85

Sta salendo di nuovo il livello del fiume Po, che nella Bassa Reggiana, all’idrometro AiPo di Boretto, ieri pomeriggio ha raggiunto la quota di 1,85 metri, ma sempre restando sotto lo zero. Un livello non di secca, ma ancora lontano dai valori medi di piene e pienette che in passato avevano caratterizzato maggio. Buoni i valori di riempimento dei laghi Maggiore e di Como, mentre quello del Garda resta sotto la media stagionale. Le pioggie di questi giorni sono viste positivamente dal mondo agricolo.