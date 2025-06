Torna a splendere l’antica chiesa. San Giovanni riapre ai fedeli

Sarà ufficialmente inaugurata martedì 24 giugno, dopo le opere di ristrutturazione, la chiesa di San Giovanni Battista al castello di Borzano.

Dopo otto mesi, sono conclusi gli interventi di recupero e consolidamento della costruzione: è stata rifatta la copertura e sono state concretizzate delle sottofondazioni e dei rinforzi per consolidare i muri.

Si tratta di lavori, commissionati dalla parrocchia, per una spesa di 150mila euro finanziati per 120mila tramite fondi Pnrr e 30mila euro tramite contributo del Comune di Albinea. Alla cifra si sono aggiunti anche 7mila euro di contributo della Fondazione Manodori.

Ora l’edificio, dopo anni di chiusura a causa delle sue condizioni, potrà essere riaperto al pubblico e restituito alla comunità per la celebrazione delle funzioni religione in determinate occasioni e per visite dedicate. La tradizione della Messa nel giorno di San Giovanni alla chiesa del castello ha origini molto antiche: nel 1600, quando è stata edificata la nuova chiesa nel centro di Borzano, fu decretato che quella particolare funzione dovesse essere mantenuta a San Giovanni al castello.

Martedì alle 17.30 è previsto il ritrovo nella piazzetta di Borzano da cui partirà una camminata a cura degli Amici del Cea di Borzano. Sarà pure attivo un servizio navetta dal parcheggio del circolo Anspi Il Monte di via Franchetti per accompagnare le persone con difficoltà motoria. Alle 18.30 si terrà l’inaugurazione degli spazi post lavori con le autorità e l’accompagnamento musicale del ‘Quartetto d’archi Sivis’ della scuola di musica Risonanze.

Alle 19 sarà officiata la Messa e alle 21 è in programma il rientro. L’oratorio di San Giovanni Battista si trova sulla rupe gessosa a Borzano su cui sono presenti pure i resti del castello dei conti Manfredi. Il luogo è particolarmente suggestivo da un punto di vista naturalistico per gli aspetti botanici che faunistici ed è caratterizzato geologicamente da un affioramento di roccia gessosa, tecnicamente denominata ‘rocce evaporitiche’ che per la loro peculiarità e straordinario valore sono entrate a far parte, dalla fine del 2023, dei siti Unesco patrimonio dell’umanità.

L’edificio di culto e l’antistante sagrato sono di proprietà della parrocchia di Borzano.

Matteo Barca