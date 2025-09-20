Torna Borgo Plantarum a Telarolo: "Al centro l’equilibrio terra-uomo"

Torna Borgo Plantarum con il suo appuntamento autunnale che si terrà oggi e domani. Un evento a cui non possono mancare appassionati di giardinaggio, curiosi e professionisti del settore, che si danno appuntamento al mercato di fiori e piante rare, presente all’interno del Borgo Antico le Viole di Telarolo di Castellarano.

Ad aspettarli, come ogni anno, una ricca selezione di vivaisti da tutta Italia e oltre, con proposte inusuali e sorprendenti, scelte con un occhio di riguardo per la sostenibilità delle selezioni botaniche.

Il tema al centro di questa dodicesima edizione è l’equilibrio tra terra e uomo, in un momento storico di grandi interrogativi sul clima che cambia. "Abbiamo deciso di dedicare questa edizione al “ritorno alla terra” che per noi è un modo di prendersi il tempo di rivedere alcune posizioni e immaginare un tipo di giardinaggio che, senza rinunciare alla bellezza e al piacere, tenga conto di aspetti diventati cruciali, come il cambiamento climatico, la disponibilità idrica, le temperature, la rapidità di crescita delle piante – racconta Luca Braglia, genetista e ideatore di Borgo Plantarum –. Per questo abbiamo coinvolto i vivaisti, ma anche progettisti e tecnici per proporre al pubblico varietà, tecnologie e segreti per un giardinaggio che resta fedele alla terra e alla natura, sia sostenibile e rispettoso. Senza rinunciare all’estetica".

Tra i punti di forza dell’evento c’è l’attenta selezione dei vivaisti, che richiama professionisti da tutta Europa e altrettante realtà legate all’artigianato e al bio. "Da anni lavoriamo per sensibilizzare ad un corretto approccio al giardinaggio e alla progettazione – spiega il garden designer Carlo Contesso co-ideatore dell’iniziativa –. E questo parte da una scelta consapevole delle varietà ed essenze selezionate, dalla collocazione, dal tipo di ambiente che si vive, che rispetti la pianta e che al contempo aiuti il giardiniere a valorizzarla e curarla. I vivaisti ospiti a Borgo Plantarum sono selezionati a partire da metodi di coltivazione di un certo tipo che garantiscono piante più resistenti, sane, capaci di adattarsi e che durano più a lungo".

Il costo dei biglietti per l’evento (che si terrà tra le 9:00 e le 19:00) è di 6 euro.

Matteo Pignagnoli