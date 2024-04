Torna "Caseifici Aperti". Ecco la lista dei reggiani

Dopo il grande successo delle due edizioni 2023, che hanno registrato 24.500 partecipanti (+19,5% sul 2022), i caseifici del Parmigiano Reggiano riaprono le porte al pubblico: sabato 20 e domenica 21 aprile torna l’edizione primaverile di Caseifici Aperti. L’iniziativa coinvolge 52 caseifici in tutte le province della zona di origine del Parmigiano Reggiano. Nel reggiano ne saranno aperti undici: Consorzio Vacche Rosse di via Fratelli Rosselli e Caseificio San Simone di via Lorca in città, Società agricola Ferrarini di Quattro Castella, Fratelli Rossi di Rio Saliceto, Castellazzo di Campagnola, Sae di Casalgrande, Casale di Bismantova a Castelnovo Monti, San Girolamo a Guastalla, Collina a Toano, Latteria di Castelnovo Sotto e il Boiardo a Scandiano.

Il turismo enogastronomico si riconferma un pilastro valoriale per il Consorzio. Nel 2023, i visitatori totali nei caseifici del comprensorio sono stati 170.000 (+10% sul 2022). Il Consorzio ha dunque salutato con grande favore la firma del nuovo Regolamento Ue sulle Indicazioni Geografiche, avvenuta giovedì 11 aprile a Bruxelles alla presenza di Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento, Paolo De Castro, relatore per l’Eurocamera del nuovo testo unico sulla qualità europea, e Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano (insieme nella foto).