Torna dal lavoro in bici: travolto

Un ciclista lunedì sera è stato investito da un’auto in via Radici in Piano a Tressano di Castellarano. L’uomo, un 40enne ghanese, stava rientrando dal lavoro in sella a una bicicletta. L’auto, una Fiat Punto, era guidata da un uomo di 29 anni di Sassuolo. Momenti di grande paura e spavento per il 40enne rimasto ferito dopo lo scontro, per cause da accertare, con la macchina condotta dal giovane.

Sul posto si sono portati gli operatori inviati dalla centrale del 118, attivata per l’emergenza e coordinare quindi i soccorsi e l’assistenza al 40enne. In via Radici in Piano, poco prima delle 21.30, sono intervenuti pure i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti. Il ciclista, dopo le prime cure, è stato poi prontamente accompagnato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio con un codice giallo (media gravità). Il 40enne, giunto nel nosocomio reggiano, è stato sottoposto ai controlli del caso da parte dei medici. Fortunatamente il 40enne non è in pericolo di vita. Il ciclista vive nel comune di Castellarano. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti lunedì hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale, l’ennesimo avvenuto negli ultimi giorni sulle strade del comprensorio ceramico reggiano. Le esatte cause del sinistro dell’altra sera sono al vaglio dei militari dell’Arma.

Matteo Barca