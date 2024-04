Torna finalmente a casa l’opera di Lelio Orsi

Domani riapre il Museo Gonzaga, nella rocca di Novellara, con un allestimento rinnovato e con una novità: l’esposizione del dipinto Leda e il Cigno di Lelio Orsi, opera in concessione dal Ministero della Cultura. Di questa bellissima opera autentica di Lelio Orsi – un olio su rame di 43x30 centimetri – si erano infatti perse le tracce fino al 24 gennaio 2008, quando l’opera era stata venduta dalla casa d’aste Sotheby’s di New York per poco più di un milione di dollari. La giornata inaugurale inizia alle 10 con l’apertura straordinaria della Rocca dei Gonzaga, per proseguire alle 11 con interventi istituzionali in teatro. Segue il taglio del nastro e la visita al rinnovato museo, con conclusione all’acetaia comunale per un rinfresco. L’evento inaugurale prosegue nel pomeriggio con visite guidate e laboratori per bambini. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-655471 oppure 331-3567073 (turismo@comune.novellara.re.it). Previste attività e visite al museo, alla sala del Fico, alla mostra della civiltà contadina (dalle 15 con tre turni), all’acetaia comunale e al Fondo antico (con visita guidata alle 17,30).