Torna Finalmente Domenica. Ospite lo psicanalista Zoja

Da questa mattina torna "Finalmente Domenica", alle 11 nella Sala degli Specchi del Teatro Valli. Una rassegna letteraria per incontrare, scrittori, scienziati, attori, filosofi, psicologi. Si comincia con lo psicoanalista e saggista Luigi Zoja - in dialogo con Ivan Levrini - che presenta il suo libro "Sotto l’iceberg. Presenze inconsce nella società e nella storia". Un appuntamento in collaborazione con la Settimana della salute mentale dell’Ausl di Reggio Emilia. L’inconscio è come un iceberg: conosciamo per via diretta solo una piccola parte della psiche umana. Per quanto ci impegniamo a portare in superficie le parti sommerse, l’iceberg continuerà a riaffondare, fino a trascinare sott’acqua un’analoga porzione del sé. È questa la premessa teorica degli studi di Luigi Zoja: l’inconscio è una massa dominante. Ecco che allora Medea e Sofocle, Borges e Neumann, la filosofia e il cinema, diventano caleidoscopi in cui osservare la nostra mente sociale. E così le tragedie storiche del Novecento, ma anche i fenomeni quotidiani piccoli e grandi: i sogni (e il loro apparente opposto, l’insonnia), il complottismo, i rapporti di genere.

Gli altri ospiti di questa edizione autunnale di "Finalmente Domenica" saranno, per le domeniche a venire: Cinzia Leone, Emanuela Evangelista, Nello Scavo, Simona Merlo, Roberta Scorranese, Sonia Bergamasco (appuntamento che cade di mercoledì in "Finalmente domenica off"), Michela Ponzani, Nicola Bruno e Cristina Cattaneo con Renato Sarti e Laura Curino.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Programma e informazioni su www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco