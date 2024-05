Torna il bike-sharing di ‘RideMovi’ con 200 mezzi elettrici e muscolari

Il servizio di bike sharing ’RideMovi’ torna a Reggio. Il Comune introduce 100 nuove biciclette smart tipologia a pedalata muscolare e 100 e-Bike a pedalata assistita. L’azienda italiana RideMovi, leader nella micromobilità in Europa, ha riattivato il servizio nella città del tricolore. Cittadini e visitatori potranno quindi muoversi in modo sostenibile nella città italiana ‘bike friendly’ per eccellenza con il sistema ciclabile più esteso in Italia in rapporto al numero di abitanti per

estensione pro capite.

Reggio farà parte del cluster regionale del servizio di micromobilità condiviso di RideMovi insieme a Piacenza, Bologna, Imola dove gli utenti con lo stesso pass e la stessa app potranno usare il servizio. Il servizio in sharing RideMovi è semplice e veloce per l’utente. Con una sola app (scaricabile da Play Store o App Store), si può infatti visualizzare le biciclette disponibili, prenotarle, sbloccarle a inizio utilizzo tramite l’inquadramento del qr-code e bloccarle al termine, pagare, segnalare guasti, malfunzionamenti o parcheggi scorretti da parte di altri utenti; l’applicazione può anche essere utilizzata dagli utenti per individuare i posti di sosta preferenziale istituiti dall’Amministrazione Comunale.