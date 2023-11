Torna il capodanno in piazza. Uno spettacolo inedito ispirato all’Orlando Furioso

Dopo tre anni Reggio torna ad ospitare una festa di Capodanno. E lo farà in una veste inedita e originale con uno spettacolo ispirato all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto; un omaggio al sommo poeta reggiano del quale nel 2024 ricorrerà il 650esimo anniversario dalla nascita. Sarà uno show multiforme all’aria aperta in piazza Prampolini: acrobati, attori, danzatori, effetti luminosi, giochi di luci, immagini e suoni (il cosiddetto video mapping) proiettati sulle facciate degli edifici e nel cielo di piazza Duomo.

Si intitola ’Alla ricerca del senno perduto’ e sarà curato da Monina Maimone, celebre regista e drammaturga ‘‘figlioccia’ di Dario Fo e che col suo Studio Festi (di Bologna, ma con sede a Milano) ha organizzato pure la cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali di Torino nel 2006. Lo spettacolo reggiano sarà un unicum esclusivo: sarà il primo e l’ultimo, non venendo replicato in alcuna città. Grazie ai testi di Marco Maria Pernich, l’Orlando Furioso sarà rappresentato in una visione contemporanea ispirandosi anche alla messinscena di cinquant’anno fa di Luca Ronconi, una delle più movimentate dell’intera storia del teatro italiano.

L’arte figurativa che farà da padrona sarà la danza, anche quella acrobatica e aerea. Col grande contributo delle realtà reggiane del teatro MaMiMò e Mm Contemporary Dance Company. In scena ci saranno una ventina di artisti e dietro le quinte una quindicina di tecnici all’opera per far funzionare quella che sarà una grande macchina teatrale all’aperto con funi, cavi d’acciaio, oggetti volanti e ‘palcoscenici di fantasia’. Non esisterà infatti un grande palco sul quale tutto si svolge: il pubblico è tutto in prima fila, perché lo spettacolo si svolge ovunque, attorno e sopra il pubblico. Tutti, quasi in maniera interattiva, saranno circondati e immersi nello spettacolo che vedrà un inanellarsi di sequenze che vedono protagonista il prode Astolfo e le sue gesta, le azioni si svolgono soprattutto in volo, accompagnate da immagini che trascolorano sulla facciata del Duomo, a creare il mondo visto dagli eroi.

Lo spettacolo sarà gratis e aperto a tutti, ma fino ad esaurimento posti (per ragioni di sicurezza e logistica, la piazza potrà ospitare circa 3.000 persone). Sotto gli occhi di tutti, il montaggio in piazza avverrà il 28 dicembre, il 30 si avrà la prova generale a piazza sempre aperta e il 31 la grande festa dalle 23,15 fino a mezzanotte (niente fuochi d’artificio però).

Promosso dal Comune di Reggio Emilia, curato e coordinato da Ater Fondazione, con il sostegno di Iren, l’investimento totale (i conti sono ancora in chiusura) si aggira sui centomila euro.

Erano tre anni – complice pandemia e scelta di spending review per il caro energetico dell’anno scorso che scatenò anche diverse polemiche (Reggio era l’unica città dell’Emilia-Romagna a non avere un San Silvestro organizzato) – che il Comune non realizzava un evento per l’ultimo dell’anno. Una scelta coraggiosa, originale e anche coerente rispetto all’indirizzo dato negli ultimi anni dall’assessorato alla cultura che sta puntando tutto nel solco della contemporaneità per cercare di non restare troppo dietro alle città d’arte vicine (Parma e Modena sono inarrivabili a livello turistico). "Abbiamo voluto uscire dal canonico concertone di fine anno", spiega l’assessora Annalisa Rabitti. Va da sè che lo spettacolo non si rivolga a un target di ventenni che probabilmente migreranno in cerca di musica e divertimento. Ma la Rabitti in parte non concorda: "Sarà una festa e uno spettacolo per tutti, per famiglie, per ogni età. Questa scelta invece amplia il target e punta sull’emozione di uno spettacolo immersivo. Siamo convinti che tanti reggiani resteranno in città per Capodanno e daranno la possibilità ai turisti che saranno qui di vivere un evento unico e diverso dal solito, potendo anche scegliere tra le altre offerte, dal concerto di Nicola Piovani sempre il 31 al teatro Valli fino alla mostra dei Cccp ai Chiostri passando per Palazzo Magnani e Musei".

Tutto inserito anche nella cornice delle iniziative di Natale con un cartellone, in sinergia coi commercianti, messo in campo dall’Amministrazione, che sarà svelato oggi dall’assessora Mariafrancesca Sidoli.