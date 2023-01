Torna il carnevale I grandi carri pronti a sfilare

Si stanno ultimando i lavori ai grandi carri allegorici del carnevale di Castelnovo Sotto (foto a fianco in alto), pronto a esordire tra una settimana con il passaggio delle chiavi del paese dal sindaco al Castlein, il personaggio simbolo della storica festa.

L’altra sera, nei capannoni di via Prati Landi, sono stati presentati carri e scuderie che sfileranno nelle quattro domeniche di febbraio, con le varie iniziative animate pure da gruppi folcloristici, musicale, di danza e artisti di strada. Come sempre la fanno da padrone i temi allegorici e di fantasia: il gioco e la fortuna, l’Ocktober fest, il Tirolo e la montagna, le favole più amate dai bambini, la salvaguardia della natura e delle api, il treno delle fiabe, il museo della storia, la balenottera canterina e, ovviamente, il tema della pace, quanto mai necessario di questi tempi.

Al dare il via alla manifestazione, con la presentazione dell’altra sera, c’erano il sindaco Francesco Monica e gli organizzatori dell’associazione del Castlein, presieduta da Marco Mattioli. E’ stato pure presentato il manifesto che rappresenta il carnevale 2023 (foto a fianco in basso), realizzato da Jacopo Frignani, studente del liceo Chierici di Reggio. E non mancano i gruppi ospiti: il 5 febbraio ci sarà la Filarmonica di Monterosso, il bolle di sapone, clown, maghi e mangiafuoco, il 19 febbraio il Centro Teatrale Corniani con i burattini, il 26 febbraio il Gruppo storico e sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino in attesa della proclamazione dei vincitori, per la consegna del Gonfalone 2023.

Saranno aperti il museo della Maschera in rocca, e i vari stand espositivi e gastronomici in centro.

Antonio Lecci