Torna il concorso di poesia

Tornerà anche nel 2024 il concorso di poesia indetto dal Circolo Albinetano che taglierà il traguardo dell’8^edizione. Il termine ultimo per inviare le opere sarà il 31 gennaio, mentre la giornata delle premiazioni sarà l’11 maggio al parco dei Frassini ‘Margherita Hack’ di Albinea. Il concorso è sempre a tema libero ed è aperto a tutti i residenti in provincia. I testi di tutti i partecipanti saranno esaminati da una apposita commissione. Le sezioni saranno giovani, adulti-dialetto, adulti-lingua italiana e adulti-traduzione in dialetto di poesie memorabili. Ulteriori informazioni sul sito internet del Comune.