Torna il Dinamico Festival

Anche quest’anno a Reggio ci saranno gli eventi del Dinamico Festival, dal 10 al 20 settembre tra parco del Popolo, teatro Cavallerizza, Officine Creative Reggiane, Coop La Collina, oltre che – novità per il 2025 – in piazza della Vittoria. Proprio dalla piazza si partirà con uno spettacolo a ingresso gratuito. E ci sarà anche un’anteprima, l’8 giugno in occasione dei 50 anni di attività della Coop La Collina, oltre a un evento conclusivo, il 5 ottobre, con "Un ponte tra i festival". Il "Dinamico" è un festival di circo contemporaneo, musica e teatro di strada che dal 2010 anima i parchi reggiani, arrivato alla quindicesima edizione, con spettacoli, concerti, talk, cinema, laboratori e attività collaterali per tutte le età, in una manifestazione diventata negli anni un punto di riferimento nazionale per il circo contemporaneo.