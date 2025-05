Torna il Festival Aperto. Un antidoto al disgusto

Festival Aperto, nell’edizione numero 17, porta il titolo: "La marea montante dell’osceno". E dal 19 settembre al 22 novembre prossimi accoglierà - tra Teatro Municipale Valli, Teatro Ariosto, Teatro Cavallerizza, Sala Verdi - 31 spettacoli, 60 repliche, 16 produzioni e coproduzioni, 9 prime assolute, 15 prime italiane. Musicisti, danzatori, performer, coreografi, artisti italiani e internazionali saranno impegnati in un un programma che continua ad interrogarsi sulla contemporaneità.

Ci sarà anche un’anteprima Aperto, con l’omaggio a Julius Eastman con "Without blood there is no cause": oratorio pagano che restituisce la complessità di un compositore afroamericano, queer e radicale, scomparso appena 50enne nel 1990. Una tensione affine attraversa anche la proposta degli Irreversible Entanglements, collettivo nato nel fermento del movimento Black Lives Matter, che intreccia free jazz, spoken word e militanza afrofuturista in un potente flusso sonoro e politico. E un impulso liberatorio anima Nneka, artista nigeriana che inaugura il Festival e coniuga soul, afrobeat e reggae.

Sperimentare è anche attraversare i confini del suono e della percezione. Lo fanno Lorenzo Bianchi Hoesch, Fabrizio Cassol, Adèle Viret in "Notes on the memory of notes", progetto che fonde elettronica, sax e violoncello. A rendere omaggio al pensiero critico e visionario è Massimo Zamboni con "P.P.P. Profezia è Predire il Presente", concerto dedicato a Pasolini a 50 anni dalla sua morte. Una vera e propria festa della sperimentazione è la Maratona Musicale Multicentrica Maivista, al Teatro Municipale Valli: sei ore di musiche scritte o improvvisate, acustiche o elettroniche, contemplative o radicali, fra contemporanea, jazz sperimentale e post-rock. In quattro segmenti (con pause ristoro), e cinque diverse location, si alterneranno dieci musicisti per le musiche di quindici autori. Un’esperienza vertiginosa, collettiva, aperta, imprevedibile.

All’interno di Festival Aperto debuttano due dei quattro progetti di Gradus in scena, progetto del Reggio Parma Festival dedicato alle nuove generazioni artistiche: "Ouverture e "Il sole s’era levato al suo colmo. Si rinnova poi la collaborazione con Teatro Sociale di Gualtieri su Direction Under 30. La parte della danza riunisce alcune delle voci più incisive e visionarie del panorama internazionale: Peeping Tom, Ccn Aterballetto con Diego Tortelli e Angelin Preljocaj. Biglietti e carnet scontati in vendita da venerdì 30 maggio 2025. Informazioni, programma completo e aggiornamenti su www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco