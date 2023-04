Torna il festival dell’architettura

"Bisogna trasmettere un nuovo modo di pensare la città". Cosi Andrea Rinaldi, presidente dell’Ordine degli architetti di Reggio, ha presentato il festival dell’architettura ’Rigenera’, che vedrà la sua terza edizione svolgersi tra il 15 e il 23 aprile. A idearlo è stata la federazione degli architetti reggiana, nel tempo si sono uniti tutti gli ordini regionali e la rassegna avrà eventi in ogni provincia, escluse Bologna e Piacenza.

A Reggio si terrà il convegno inaugurale, ’L’architettura rigenerativa’, sabato al Tecnopolo, e il giorno dopo sempre lì alle 18.30 sarà inaugurata la mostra fotografica ’Invisible city’, realizzata da Giuliano Ferrari sugli spazi pubblici spopolati a causa delle misure anti-Covid. Domenica alle 10 partirà dal seminario la passeggiata per visitare i massimi esempi dell’architettura del Novecento a Reggio: si passerà dal grattacielo, porta San Pietro, porta Castello e viale 4 novembre. Nello stesso giorno passeggiate, incontri e laboratori nel quartiere Rosta Nuova: "È una delle aree storiche che meglio incarnano l’idea della ’città dei 15 minuti’" ha detto l’assessora alle politiche per la sostenibilità Carlotta Bonvicini, presentando anche l’incontro nel quartiere giovedì 20 alle 21. Lunedì dalle 16 presso lo showroom Bertani ci sarà il convegno ’C’era una volta il Novecento’, poi il talk in sede Iren mercoledì con l’architetto internazionale Umberto Napolitano: "Iren smart solutions è main partner di Rigenera - spiega la sua direttrice Donatella Davoli - e il focus di quest’anno, ’Circolare’, è in linea con il nostro gruppo". Giovedì 20 presso Unindustria ci sarà dalle 16 il convegno ’Pensare, costruire, abitare’, e il giorno successivo dalle 17 il workshop del collettivo ’Camposaz’ alla biblioteca Panizzi, il cui cortile riaprirà dopo molti anni. Sull’evento si è concentrata l’assessora alla cultura e alle pari opportunità Annalisa Rabitti: "Rigenera è un festival ormai di livello nazionale, dodici architetti co-progetteranno in dieci giorni un’installazione temporanea in legno per quel cortile".

Rinaldi ha aggiunto: "Il 22 a Cervia daremo il primo premio ’Architettura Emilia-Romagna’, il vincitore esporrà anche il 5 luglio a Bruxelles. Le architetture italiana ed emiliana-romagnola sono eccellenze mondiali, durante il festival presenteremo anche una guida ed emerge che Reggio è tra le città più avanzate e moderne architettonicamente in regione".

Tommaso Vezzani